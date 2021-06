Modric, Özil, Real Madrid, Barcelona… el fútbol se vuelca con Eriksen

El mundo del fútbol se vuelca con el centrocampista danés Christian Eriksen, que se desvaneció durante el choque ante Finlandia, y nombres como Luka Modric, Mesut Özil o instituciones como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Real Madrid y el Barcelona, han reaccionado con mensajes de ánimo para el jugador del Inter.

Özil, ex jugador del Real Madrid y del Arsenal, declaró estar «en shock» y dijo que todo el mundo está con Eriksen en unos momentos difíciles. «Por favor, que estés bien», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Modric, jugador del Real Madrid, también mandó desde Twitter sus ánimos con el nombre del danés y dos dibujos de las manos rezando deseando la pronta recuperación de Eriksen.

El club de Modric, el Real Madrid, lanzó toda su «fuerza y apoyo» a Eriksen, mientras que el Barcelona también reaccionó en su cuenta oficial con un escueto pero contundente «Mantente fuerte, Eriksen». A los dos clubes españoles se unió la RFEF para mostrar su más «sincero apoyo y cariño» al jugador de la selección danesa de fútbol.

Por su parte, el internacional inglés Raheem Sterling, dijo que sus «pensamientos y oraciones» están dedicados «a Eriksen y a su familia» y desde Croacia Mateo Kovacic indicó que también reza para que el medio danés se recupere lo antes posible.

Thought and prayers go out to Christian Eriksen and his family 🙏🏾🇩🇰

— Raheem Sterling (@sterling7) June 12, 2021